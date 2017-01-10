Київ у вівторок обмежив в'їзд вантажівок

Обмеження пов'язане з погіршенням погодних умов.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) прийняла рішення 10 січня обмежити в'їзд у місто великогабаритного транспорту з 20:00 до 22:00, повідомляє прес-служба КМДА.

"10 січня, в'їзд у столицю для великогабаритного транспорту буде обмежений з 20:00 до 22:00. Відповідне рішення було прийнято оперативним штабом з протидії негоді у зв'язку з погіршенням погодних умов, тривалим снігопадом та ожеледицею", - сказано в ньому.

На думку мерії, це дозволить зменшити трафік на вулицях міста під час прибирання снігу та використання снігоприбиральної техніки.

На даний момент "Київавтодор" має в наявності більше 300 одиниць снігоприбиральних машин.

Як повідомлялося, 9 січня в прибиранні снігу в Києві було задіяно майже 60 бригад ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки.