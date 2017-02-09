Київ дасть 625 мільйонів гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

Витрати компенсує держава.

Київрада профінансує добудову Подільсько-Воскресенського мосту

Київська міська рада ухвалила рішення про виділення 625,3 млн гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту, за відповідний проект рішення проголосували 62 депутати при мінімально необхідному 61.

"В рамках змін до Програми соцекономрозвитку, ми підтримали збільшення асигнувань на 625,3 мільйонів гривень за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету, які спрямовуються на будівництво Подільського мостового переходу. Це вигідний для міста проект. Адже уряд нам погодив наступну схему: кожен карбованець, вкладений містом у мостовий перехід, автоматично зменшує нам на відповідну суму обов'язок перед державою", - заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

В рамках коригування Програми соцекономрозвитку на 2017 рік Київська міськрада готовий направити додаткові 20 мільйонів гривень на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації".

Раніше столичний градоначальник Віталій Кличко заявив, що сподівається стати першим мером Києва, який не тільки обіцяв, але і закінчив будівництво метро на Троєщину.

Кличко нагадав, що "дуже багато мерів обіцяли побудувати метро на Троєщину. І я також той мер, який це обіцяв. Це дуже складне завдання".

Мер зазначив, що через три роки повинен бути відкритий Подільсько-Воскресенський міст. За його словами, спочатку буде діяти автомобільне сполучення між правим і лівим берегом Дніпра. "Наступний крок вже метро", - сказав він.