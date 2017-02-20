Києву вугілля вистачить до кінця опалювального сезону

У місті введено режим економії.

У ТЕЦ Києва досить вугілля КМДА

Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Києва переведені на економний режим, завдяки чому столиці вистачить вугілля до кінця опалювального сезону, заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"У наявних в Києві трьох ТЕЦ тільки одна працює на вугіллі, інші дві - на газу, відповідно від вугілля не залежать. Твердого палива вимагає Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує 20% міста, переважно Дарницький та Дніпровський райони столиці", - наводить слова Бондаренко прес-служба КМДА в понеділок.

За його словами, на сьогодні запас вугілля на ДарТЭЦ становить 25 тис. тонн. Такого запасу без переходу на економний режим місту вистачило б на місяць. З урахуванням запровадження ощадливого режиму запасів вугілля вистачить на 50 днів. Цьому сприяє і поліпшення погодних умов у столиці.

"Зараз ситуація стабільна і ні про які відключення і перебої мови не йде. Будемо сподіватися, що до кінця опалювального сезону ніяких змін не відбудеться. Загрози для Києва немає", - підкреслив керівник апарату КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко доручив перевести ТЕЦ міста на економний режим роботи через складну ситуацію в енергетиці.