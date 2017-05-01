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Кількість учнів українських шкіл у Криму з моменту окупації зменшилася в 36 разів

1 травня в 08:59

Лише 3,2% українців мають можливість навчатися рідною мовою.

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В окупованому Криму швидкими темпами закривають українські школи
schlenger86 / Depositphotos
За останні три роки з моменту окупації Криму кількість учнів, які навчаються в українських школах, зменшилася в 36 разів. При цьому лише 3,2% українців мають можливість навчатися рідною мовою, повідомляється в звіті Кримської правозахисної групи, опублікованому на сайті омбудсмена.

У 2013 році в Криму 13589 учнів здобували освіту українською мовою, тоді як в 2016 таких було вже все 371. При цьому така кількість українських класів непорівнянна з кількістю етнічно українського населення, якого в Криму проживає 15%.

У звіті зазначено співвідношення частки населення в етнічній структурі населення та частки навчальних закладів мовою цієї групи. Таким чином, вирахувано наскільки та чи інша група забезпечена освітою рідною мовою. Всього 3,2% українців мають можливість навчатися рідною мовою, у татар я кількість становить 25,5%. Єдина група, яка повністю забезпечена освітою рідною мовою – росіяни, які на 137,4% забезпечені навчанням на своїй мові, що означає істотне перевищення цієї мови у структурі навчання на півострові.

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Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в Гаазі погодився на введення тимчасових заходів у справі "Україна проти Росії" у питанні дискримінації національних меншин у Криму. Крім того суд зобов'язав Росію відновити Меджліс і утриматися від обмежень для кримських татар у представництві своїх інтересів. Також серед вимог перебуває відновлення освіти в Криму українською мовою. Крім цього, суд попросив обидві сторони утриматися від будь-яких форм расової дискримінації.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мова Крим Україна Росія
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