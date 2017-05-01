Кількість учнів українських шкіл у Криму з моменту окупації зменшилася в 36 разів

Лише 3,2% українців мають можливість навчатися рідною мовою.
У 2013 році в Криму 13589 учнів здобували освіту українською мовою, тоді як в 2016 таких було вже все 371. При цьому така кількість українських класів непорівнянна з кількістю етнічно українського населення, якого в Криму проживає 15%.
У звіті зазначено співвідношення частки населення в етнічній структурі населення та частки навчальних закладів мовою цієї групи. Таким чином, вирахувано наскільки та чи інша група забезпечена освітою рідною мовою. Всього 3,2% українців мають можливість навчатися рідною мовою, у татар я кількість становить 25,5%. Єдина група, яка повністю забезпечена освітою рідною мовою – росіяни, які на 137,4% забезпечені навчанням на своїй мові, що означає істотне перевищення цієї мови у структурі навчання на півострові.