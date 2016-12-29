Кількість незаконно утримуваних українців у РФ збільшилася до 17 осіб – МЗС

РФ продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників за принципом "всіх на всіх".

Росія продовжує практику застосування тортур, незаконних затримань і репресій проти громадян України - МЗС Василь Артюшенко, DT.UA

МЗС України звертається із закликом до держав-членів ООН вжити подальші кроки з посилення тиску на РФ у зв'язку з порушенням цією країною ключових положень ряду декларацій і конвенцій у сфері забезпечення прав людини, в тому числі продовженням незаконних затримань, тортур і репресій проти громадян України.

"Закликаємо держави-члени ООН вжити подальших консолідованих кроків для посилення тиску на Російську Федерацію через злісне порушення нею ключових положень Загальної декларації прав людини, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, інших засадничих міжнародно-правових документів, а також нехтування вимогами Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/C.3/71/L.26 "Стан з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", - йдеться в заяві МЗС України, оприлюдненій у четвер.

У заяві підкреслюється, що Росія продовжує практику застосування тортур, незаконних затримань і репресій проти громадян України.

"Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов'язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх". Хоча і в Україні повернулося шість бранців, їх кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: зараз нам відомо про політично вмотивоване утриманні на території держави-окупанта не менше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримані і заарештовані на окупованому Кримському півострові. Більше ста українців в жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької і Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Також МЗС України вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування і репресій щодо наших співвітчизників.

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