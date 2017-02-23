Кілька учасників конкурсу у Верховний суд здавали іспит за своїми власними справами

У деяких кандидатів були місяці на те, щоб вивчити матеріали проваджень, за яким їм запропонували виконати практичне завдання.

У кількох кандидатів на посади суддів ВС в ході конкурсу з'явилися помітні переваги

Глава(ВСУ) Ярослав Романюк, голова Ради суддів і суддя ВСУ Валентина Симоненко, а також суддя ВСУ Людмила Охрімчук отримали при участі у конкурсному відборі на посади суддів до нового Верховного Суду практичне завдання, складене на основі їх власних рішень у цивільній справі.

Як повідомляє проект "Наші гроші. Досудилися", факт шахрайства в конкурсі був виявлений Громадською радою доброчесності. На даний момент, справа, по якій виносилось рішення - недоступна за посиланням у судовому реєстрі.

Так, 21 лютого кандидати на посади суддів ВС виконували практичне завдання – написання судового рішення, на що їм відвели 5 годин. Однак деякі кандидати отримали переваги, оскільки весь масив правової інформації було оброблено ними заздалегідь. У деяких були місяці на підготовку до винесення судового рішення.

Зазначається, що судові матеріали, видані окремим учасникам конкурсу в якості модельних завдань, є "не просто реальними, а взятими з життя без майже без змін", а конкурсанти брали участь у їх розгляді.

Виробництва за даними матеріалами, як стверджують у Раді, розглядалися конкурсантами в якості суддів у різних інстанціях ще на початку минулого року. Жоден один з кандидатів наразі не зізнався в тому, що фабула справи була йому добре знайома.

Раніше повідомлялося, що переважна більшість суддів Верховного суду України мають родичів, що працюють у судовій системі, правоохоронних органах, або юридичній сфері.

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.

26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидата. Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.

Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".