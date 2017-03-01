Киберполіція України заблокувала більше 500 "груп смерті" в соцмережах

Організатори суїцидальних груп переслідують корисливі інтереси.

Поліція масово блокує суїцидальні групи

Киберполіцейські заблокували понад 500 " груп смерті " і понад 200 акаунтів кураторів в соціальних мережах, повідомили в департаменті кіберполіції Національної поліції України.

"Зараз працюємо над тим, щоб їх ідентифікувати і притягнути до відповідальності", - заявив начальник Київського управління кіберполіції Сергій Кропива.

За його словами, в киберполицію щодня надходить близько 70 звернень про зникнення дітей, з яких у 15-20% випадках підтверджується участь дітей в так званих "групах смерті".

У кіберполіції заявили, що організаторами "груп смерті" є шахраї, які переслідують мету отримати через дітей персональні дані батьків, ідентифікацій код та номери банківських карток.

За даними поліції, учасниками суїцидальних груп стають зазвичай ті діти, які не отримують достатньо уваги від батьків.

Як повідомлялося, поліція затримала двох українських адміністраторів так званий "груп смерті" "синіх китів", які через соціальні мережі переконували підлітків вчинити самогубства. Проте за даними ЗМІ, їх згодом відпустили.