Керівника Фонду соцзахисту інвалідів затримали за хабар у 700 тисяч гривень

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Чиновник вимагав гроші у свого підлеглого - директора обласного відділення.

На бульварі Тараса Шевченка чиновника затримали за хабар Юрій Луценко / Facebook

Співробітники Генеральної прокуратури та СБУ затримали керівника Фонду соціального захисту інвалідів при Міністерстві соціальної політики, повідомив генеральний прокурор

За його даними, чиновник вимагав від підлеглого директора обласного відділення 700 тисяч гривень.

"Ця сума становить 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.

"Боротьба проти корупції йде у правильному напрямку. Уряд імплементував нові закони, створив нові інституції, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їхньої роботи ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.