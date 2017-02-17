Керівника Фонду соцзахисту інвалідів затримали за хабар у 700 тисяч гривень

Чиновник вимагав гроші у свого підлеглого - директора обласного відділення.
За його даними, чиновник вимагав від підлеглого директора обласного відділення 700 тисяч гривень.
"Ця сума становить 10% від коштів, виділених області на програми соціальної підтримки інвалідів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.
"Боротьба проти корупції йде у правильному напрямку. Уряд імплементував нові закони, створив нові інституції, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їхньої роботи ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.DT.UA