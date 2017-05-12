Керченський міст може перетворити Азовське море в затоку – прокуратура

Відкрито кримінальне провадження у зв'язку з порушеннями екологічної безпеки при будівництві Росією мосту через Керченську протоку.
"За наявною у прокуратурі інформацією фахівців, масштабні роботи можуть перетворити Азовське море Чорноморський затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, в тому числі, дельфінів, які занесені в Червону книгу. Отже, будівництво моста в протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи", - йдеться в повідомленні.
У прокураті зазначили, що "в порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будується об'єкт, який викликає серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення".
Посилаючись на дані фахівців Інституту водних проблем і меліорації НАН України, у прокуратурі дійшли висновку: орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів при будівництві Керченського мосту, при необхідності кріплення морських берегів, складуть не менше 10 млрд грн.
Як повідомлялося, у вересні в ході візиту в Керч в окупованому Криму прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд важко "вишукує" гроші на будівництво Керченського мосту.
Загальна вартість Керченського мосту — 228 млрд руб., генпідрядник — ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга. Транспортний перехід через протоку спроектований у вигляді двох паралельних мостів. Відкриття автомобільного руху має відбутися наприкінці 2018 року, залізничного — в 2019 році.
Будівництво моста почалося в травні 2015 року. Як писала у статті DT.UA Валентина Самар, Україна ніяк не відреагувала на початок будівництва, хоча і після анексії Криму води Керченської протоки (як і Азовського моря) є внутрішніми водами України і Російської Федерації.DT.UA