Керченський міст може перетворити Азовське море в затоку – прокуратура

Відкрито кримінальне провадження у зв'язку з порушеннями екологічної безпеки при будівництві Росією мосту через Керченську протоку.

Керченський міст може спровокувати екологічну катастрофу FlashCrimea

Екологічні порушення при будівництві Росією мосту через Керченську протоку можуть перетворити Азовське море в затоку Чорного моря. Будівництво може спричинити за собою регіональну екологічну катастрофу. До таких висновків, керуючись висновками фахівців, прийшли в прокуратурі Автономної республіки Крим, у зв'язку з чим відкрито кримінальну виробництво за порушення правил екологічної безпеки суб'єктами господарської діяльності при будівництві Керченського мосту, повідомила прес-служба прокуратури АР Крим.

"За наявною у прокуратурі інформацією фахівців, масштабні роботи можуть перетворити Азовське море Чорноморський затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, в тому числі, дельфінів, які занесені в Червону книгу. Отже, будівництво моста в протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

У прокураті зазначили, що "в порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будується об'єкт, який викликає серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення".

Посилаючись на дані фахівців Інституту водних проблем і меліорації НАН України, у прокуратурі дійшли висновку: орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів при будівництві Керченського мосту, при необхідності кріплення морських берегів, складуть не менше 10 млрд грн.

Як повідомлялося, у вересні в ході візиту в Керч в окупованому Криму прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд важко "вишукує" гроші на будівництво Керченського мосту.

Загальна вартість Керченського мосту — 228 млрд руб., генпідрядник — ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга. Транспортний перехід через протоку спроектований у вигляді двох паралельних мостів. Відкриття автомобільного руху має відбутися наприкінці 2018 року, залізничного — в 2019 році.

Будівництво моста почалося в травні 2015 року. Як писала у статті DT.UA Валентина Самар, Україна ніяк не відреагувала на початок будівництва, хоча і після анексії Криму води Керченської протоки (як і Азовського моря) є внутрішніми водами України і Російської Федерації.