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Керченський міст може перетворити Азовське море в затоку – прокуратура

12 травня в 02:31

Відкрито кримінальне провадження у зв'язку з порушеннями екологічної безпеки при будівництві Росією мосту через Керченську протоку.

Керченский мост
Керченський міст може спровокувати екологічну катастрофу
FlashCrimea
Екологічні порушення при будівництві Росією мосту через Керченську протоку можуть перетворити Азовське море в затоку Чорного моря. Будівництво може спричинити за собою регіональну екологічну катастрофу. До таких висновків, керуючись висновками фахівців, прийшли в прокуратурі Автономної республіки Крим, у зв'язку з чим відкрито кримінальну виробництво за порушення правил екологічної безпеки суб'єктами господарської діяльності при будівництві Керченського мосту, повідомила прес-служба прокуратури АР Крим.

"За наявною у прокуратурі інформацією фахівців, масштабні роботи можуть перетворити Азовське море Чорноморський затоку. Різка зміна хімічного складу води призведе до загибелі багатьох живих організмів, в тому числі, дельфінів, які занесені в Червону книгу. Отже, будівництво моста в протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи", - йдеться в повідомленні.

У прокураті зазначили, що "в порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будується об'єкт, який викликає серйозну небезпеку екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення".

Посилаючись на дані фахівців Інституту водних проблем і меліорації НАН України, у прокуратурі дійшли висновку: орієнтовні збитки, завдані навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів при будівництві Керченського мосту, при необхідності кріплення морських берегів, складуть не менше 10 млрд грн.

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Як повідомлялося, у вересні в ході візиту в Керч в окупованому Криму прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд важко "вишукує" гроші на будівництво Керченського мосту.

Загальна вартість Керченського мосту — 228 млрд руб., генпідрядник — ТОВ "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга. Транспортний перехід через протоку спроектований у вигляді двох паралельних мостів. Відкриття автомобільного руху має відбутися наприкінці 2018 року, залізничного — в 2019 році.

Будівництво моста почалося в травні 2015 року. Як писала у статті DT.UA Валентина Самар, Україна ніяк не відреагувала на початок будівництва, хоча і після анексії Криму води Керченської протоки (як і Азовського моря) є внутрішніми водами України і Російської Федерації.

За матеріалами: DT.UA
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