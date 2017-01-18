Кандидат у президенти Росії визнав Крим територією України

Явлінський у своїй передвиборчій програмі закликав припинити будь-які форми силового втручання у внутрішні справи України.

Крим – територія України, анексована всупереч міжнародному праву і договорами - Явлінський schlenger86 / Depositphotos

Кандидат в президенти РФ від опозиційної партії "Яблуко" Григорій Явлінський в своїй передвиборчій програмі заявив про те, що Крим є територією України.

Згідно передвиборчій програмі, опублікованій на персональному сайті політика, Явлінський, зокрема, виступає за наступне: "Припинити будь-які форми силового втручання у внутрішні справи України, а також розпалювання і пропаганду війни. На найвищому державному рівні декларувати прихильність територіальної цілісності України і дотримання Росією взятих на себе міжнародних зобов'язань".

Росіянин також відзначив, що виконання зобов'язань щодо Криму повинно бути нерозривно пов'язане з повагою до гідності та інтересів всіх жителів півострова і потребує спеціального плану, часу, особливого статусу, міжнародних гарантій, міжнародної конференції.

"Однак це ніяк не скасовує того факту, що Крим – територія України, анексована всупереч міжнародному праву і договорами, підписаними і ратифікованими Росією", - наголошується в програмі.

Явлінський був висунутий кандидатом у президенти Росії на з'їзді партії "Яблуко" в лютому 2016 року.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у анексії Криму Росією Дмитра Яроша. Глава російського Мзс вважає, що Будапештський меморандум порушила не РФ, а "українські путчисти".

15 листопада Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту. Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно. Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.