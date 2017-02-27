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Канал Шустера припинив мовлення через супутник

27 лютого в 23:17

У каналу не вистачило грошей.

Савик Шустер
Шустер не знайшов коштів на супутник
Шустер Live
Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припинить мовлення через супутник з 1 березня 2017 року, повідомив гендиректор каналу Павло Єлізаров.

"На жаль, завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику. Спасибі всім за підтримку, але нас критично мало. Напевно, ми обігнали час. Суспільство і бізнес поки що не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготовочки олігархічних каналів. Вільна журналістика, як чиста вода для організму, вкрай необхідна державі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

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Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє свою роботу з 1 січня 2017 року.

Як повідомляється на офіційній сторінці проекту Шустер.LIVE в Facebook, закриття каналу пов'язано з браком фінансування.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шустер супутник мова телеканал Facebook вода ВІЛ органи журналістика
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