Канал Шустера припинив мовлення через супутник

У каналу не вистачило грошей.
"На жаль, завтра останній день мовлення нашого каналу на супутнику. Спасибі всім за підтримку, але нас критично мало. Напевно, ми обігнали час. Суспільство і бізнес поки що не відчувають потреби в незалежних ЗМІ, вони готові споживати заготовочки олігархічних каналів. Вільна журналістика, як чиста вода для організму, вкрай необхідна державі", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє свою роботу з 1 січня 2017 року.
Як повідомляється на офіційній сторінці проекту Шустер.LIVE в Facebook, закриття каналу пов'язано з браком фінансування.DT.UA