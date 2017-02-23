Канада ніколи не визнає паспорти "ДНР і ЛНР" – міністерство імміграції



Канада не вважає "ДНР" і "ЛНР" окремими державами

Паспорти "ДНР і ЛНР" в Канаді поза законом kp.ru

В Міністерстві імміграції, громадянства та біженців Канади заявили, що ніколи не визнають паспорти "ЛНР" і "ДНР". П ояснюється це тим, що Канада не вважає "ДНР" і "ЛНР" окремими державами.

"Зазвичай паспорт вважається прийнятним проїзним документом для імміграційних цілей, якщо Канада дипломатично визнала державу того, хто видав цей паспорт. Канада не визнає "Донецьку народну республіку" і "Луганську народну республіку" як держави", - йдеться в повідомленні канадського міністерства, пише "Укрінформ".

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".