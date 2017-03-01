Календарна весна в Києві почалася з температурного рекорду

Метеорологічна зима в Києві закінчилася ще два тижні тому. Календарна почалася з рекорду.

Ніколи ще за 137 років спостережень 1 березня в Києві не було так тепло Василь Артюшенко, DT.UA

За даними, 1 березня в Києві після полудня стовпчик термометра вперше за 137 років піднявся до +12,4°, побивши таким чином на 0,8° попереднє максимальне значення температури для цього дня 1989 року.

Це перший в цьому році температурний рекорд, зафіксований обсерваторією, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна прийшла у Київ на 11 днів раніше календарної, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°.

Нинішня зима закінчилася 17 лютого і тривала з 29 листопада у цілому 81 день, що на 24 дні коротше кліматичної норми.