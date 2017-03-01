Календарна весна в Києві почалася з температурного рекорду

Метеорологічна зима в Києві закінчилася ще два тижні тому. Календарна почалася з рекорду.
Це перший в цьому році температурний рекорд, зафіксований обсерваторією, наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії, метеорологічна весна прийшла у Київ на 11 днів раніше календарної, починаючи з 18 лютого середньодобова температура у Києві щодня перевищувала 0°.
Нинішня зима закінчилася 17 лютого і тривала з 29 листопада у цілому 81 день, що на 24 дні коротше кліматичної норми.DT.UA