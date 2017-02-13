Кадрові російські військові в Донбасі знущаються над місцевими жителями - ІС

За шість днів у "правоохоронні органи ДНР" надійшло понад 100 скарг на російських військовослужбовців бурятської національності.

Бойовики і їхні російські куратори "розслідують" факти жорстокого поводження кадрових військових РФ з жителями Донбасу ДАН

На тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей посилені контррозвідувальні заходи у зв'язку з жорстоким поводженням кадрових російських військових із, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За словами координатора, до проведення подібних заходів залучаються навіть штатні підрозділи військ Національної гвардії Росії.

"За інформацією представників так званих "правоохоронних органів" Новоазовська, з 6 по 12 лютого у відділення "правоохоронців ДНР" надійшло понад 100 скарг від громадян на жорстокі дії російських військовослужбовців, передусім осіб бурятської національності, по відношенню до мирного населення", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, приблизно наприкінці січня, в район Новоазовська прибуло близько 200 військовослужбовців зі складу військ Національної гвардії Російської Федерації з підрозділів, які постійно дислокуються в Республіці Бурятія.

Найближчим часом в ОРДЛО також очікується прибуття комісії Міністерства оборони Російської Федерації. У зв'язку з чим підрозділи "1-го АК ДНР" і "2-го АК ЛНР" приведені у вищу бойову готовність і переведені на казармений стан. Окупанти також проводять навчання і оснащують додаткових рубежі оборони інженерним обладнанням.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".