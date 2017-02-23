Кабмін змінив правила перегляду тарифів на газ для населення

Уряд зможе переглядати тарифи раз на півроку, якщо ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.

Тарифи на газ переглядатимуть не частіше, ніж раз на півроку Nightman1965 / Depositphotos

Кабінет міністрів України затвердив нові правила переглядуна газ для населення. Згідно з постановою №90 від 21 лютого, уряд зможе переглядати ціну на газ кожні півроку у разі, якщо за попередній період ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.

Раніше Кабмін мав щокварталу право коригувати тарифи для населення.

Нагадаємо, що в Україні з початком опалювального сезону 2016/2017 приблизно в два рази підвищилися тарифи на опалення для населення. Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів встановив з 1 травня встановив єдину граничну роздрібну ціну газу для побутових споживачів на рівні 6,879 тис. грн за 1 тис. куб. м, для виробників теплової енергії - 6,81 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування та ПДВ).

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Детальніше про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ та очікуване в березні подорожчання електроенергії читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".