Кабмін змінив правила перегляду тарифів на газ для населення

Уряд зможе переглядати тарифи раз на півроку, якщо ціна на імпорт палива зросла більш ніж на 10%.
Раніше Кабмін мав щокварталу право коригувати тарифи для населення.
Нагадаємо, що в Україні з початком опалювального сезону 2016/2017 приблизно в два рази підвищилися тарифи на опалення для населення. Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів встановив з 1 травня встановив єдину граничну роздрібну ціну газу для побутових споживачів на рівні 6,879 тис. грн за 1 тис. куб. м, для виробників теплової енергії - 6,81 тис. грн за 1 тис. куб. м (з урахуванням тарифів на транспортування та ПДВ).
7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.
Детальніше про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ та очікуване в березні подорожчання електроенергії читайте в статті Юлії Самаєвої "У заручниках безощадності" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA