Кабмін затвердив Порядок атестації держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою

Претенденти на вступ на державну службу повинні знати українські відповідники до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками "в", "из-за", "около", "по", "при", "у".
Постанова від 26 квітня 2017 року № 301 прийнята на виконання закону України "Про державну службу".
Згідно з Порядком, організовує та проводить атестацію уповноважений вищий навчальний заклад, який утворює відповідну комісію.
Процес атестації відбувається в письмовій або усній формах. Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань.
Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення.
Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, понад дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, 14% – російську, 17% – і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% – інші мови.DT.UA