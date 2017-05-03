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Кабмін затвердив Порядок атестації держслужбовців щодо вільного володіння державною мовою

3 травня в 13:34

Претенденти на вступ на державну службу повинні знати українські відповідники до поширених конструкцій російської мови, зокрема з прийменниками "в", "из-за", "около", "по", "при", "у".

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Василь Артюшенко, DT.UA
Кабінет міністрів затвердив Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Постанова від 26 квітня 2017 року № 301 прийнята на виконання закону України "Про державну службу".

Згідно з Порядком, організовує та проводить атестацію уповноважений вищий навчальний заклад, який утворює відповідну комісію.

Процес атестації відбувається в письмовій або усній формах. Атестація в усній формі включає ділову розмову за визначеним сценарієм та повідомлення-презентацію на встановлену комісією тему. У письмовій формі - тестове завдання та письмовий переказ тексту з фахових питань.

Після проходження атестації особи, які претендують на вступ на державну службу, отримують відповідні посвідчення.

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Як свідчать дані опитування Центру Разумкова, понад дві третини (68%) громадян України вважають рідною мовою українську, 14% – російську, 17% – і українську, і російську однаковою мірою, 0,7% – інші мови.

За матеріалами: DT.UA
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Теги мова форма вступ
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