Кабмін затвердить порядок транспортування товарів через лінію розмежування у Донбасі 1 березня

Нові правила будуть регламентувати переміщення малого обсягу критично необхідних товарів.

Кабмін затвердить новий порядок переміщення товарів у Донбасі

Кабінет міністрів України затвердить порядок ввезення та вивезення товарів з тимчасово окупованих територій Сходу України на засіданні в середу, 1 березня, повідомив прем'єр-міністр України

"Ми завтра приймемо рішення уряду за критичними позиціями, які важливі для економіки України, забезпечення нашої енергетичної незалежності. І це правило, яке буде регламентувати переміщення саме критичної, невеликої кількості потрібних компонентів", - сказав прем'єр у ході наради з представниками металургійної промисловості в Києві.

Раніше в "штабі блокади ОРДЛО" заявили, що прем'єр Гройсман готовий ініціювати скасування дозволів СБУ на переміщення товарів через лінію розмежування в Донбасі.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".