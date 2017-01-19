Кабмін запропонував надати постраждалим на Майдані статус учасника бойових дій

Після схвалення законопроекту Радою всі постраждалі учасники Революції гідності отримають право на пільги.

Під час Майдану постраждали близько тисячі українців. Всім нададуть статус Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", яким, зокрема, передбачено надання постраждалим під час Революції гідності статусу учасника бойових дій.

Як повідомляє прес-служба уряду, на даний час законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено надання особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі в Революції гідності, статусу інваліда війни.

У той же час переважна більшість постраждалих учасників Майдану, які не отримали інвалідність, не мають законодавчо визначеного статусу. Це унеможливлює отримання ними пільг.

Законопроектом передбачено визначення статусу учасника бойових дій для "майданівців", які отримали тілесні ушкодження, які не призвели до інвалідності.

За даними уряду України, під час масових акцій громадянського протесту з 21 листопада по 21 лютого 2013 2014 за євроінтеграцію і проти режиму Януковича отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) майже 1 тис. чоловік.

Уряд України неодноразово виділяв допомогу сім'ям героїв Небесної сотні і постраждалим на Майдані. Зокрема, в 2015 році одноразова допомога становила 121 тис. грн для сімей загиблих і 60 тис. грн для тяжкопоранених на Майдані.

У червні 2016 року Кабінет міністрів України виділив постраждалим, а також сім'ям загиблих в ході Революції гідності у Києві одноразову допомогу в розмірі близько 29 млн грн.