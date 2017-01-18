Кабмін внесе законопроект про пенсійну реформу вже навесні

Законопроект надасть ресурс для підвищення пенсій, вважають у Мінсоцполітики.

Навесні можуть розпочати пенсійну реформу

Законопроект про пенсійну реформу може бути внесений до Верховної Ради вже навесні 2017 року, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі " Еспресо.TV ".

"Над пенсійною реформою ми працюємо вже 9 місяців. Навесні 2017 року, якщо це буде погоджено з усіма зацікавленими сторонами, в Раду буде внесено законопроект щодо пенсійної реформи", - заявив міністр.

За його словами, ця реформа повинна "осучаснити" пенсії і дати ресурс для підвищення рівня пенсійних виплат.

"У програмі діяльності уряду записано, що ми плануємо провести пенсійну реформу. За рік Міністерство соціальної політики виконало майже все із запланованого, крім пенсійної реформи. Ми дев'ятий рік живемо з замороженими пенсіями. Раніше питання пенсіонерів відкладали на потім. Для проведення осучаснення пенсій ми повинні мати ресурс. Треба було зробити перший крок. Мова йде про підвищення мінімальної зарплати, рівня зарплати в бюджетній сфері", - сказав Рева.

За його словами, внаслідок зростання цих показників відбудеться збільшення надходжень до Пенсійного фонду, що створить базу для проведення пенсійної реформи.

Раніше міністр заявив, що ані уряд, ані Рада, ані президент не будуть ініціювати підвищення пенсійного віку.