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Кабмін скасував дозвільні документи при перепланування житла

29 грудня в 01:14

Перепланування достатньо погодити з власником житла.

Квартира
Кабмін спростив перепланування житла

Уряд спростив правила користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, дозволивши перепланування житла без узгодження в держорганах, заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

"Відтепер власникам житла або наймачам гуртожитків, за погодженням з власником, при виконанні робіт з переобладнання та перепланування, які не передбачають втручання у несучі конструкції або інженерні системи загального користування, не потрібно отримувати дозвільних документів", - заявив Зубко.

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Він також зазначив, що після завершення зазначених робіт, введення об'єкта в експлуатацію не потрібно.

За матеріалами: Укрінформ
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