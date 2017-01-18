Кабмін схвалив законопроект про передачу функцій РАГСів на місцевий рівень

Реєстрацією шлюбів, змінами імені та прізвища займуться місцеві громади та ради.
"Ми в цьому законі пропонуємо передати функції, всі без винятку функції РАГСів місцевим громадам та місцевим радам", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.
Він поінформував, що законодавчою ініціативою передбачається передача всіх повноважень, яка займе кілька років, і протягом цього перехідного періоду ці функції будуть виконуватися і органами Міністерства юстиції.
Петренко зазначив, що мова йде про функції реєстрації шлюбів, зміну імені та прізвища і інших.
Докладніше про паспортні поневіряння українців у Центрах надання адміністративних послуг читайте в матеріалі тижневика "Дзеркало тижня. Україна".Інтерфакс-Україна , DT.UA ,