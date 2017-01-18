Кабмін схвалив законопроект про передачу функцій РАГСів на місцевий рівень

Реєстрацією шлюбів, змінами імені та прізвища займуться місцеві громади та ради.

Передача всіх повноважень РАГСів займе кілька років Skyscrapercity

України схвалив законопроект про децентралізацію адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

"Ми в цьому законі пропонуємо передати функції, всі без винятку функції РАГСів місцевим громадам та місцевим радам", - сказав міністр юстиції Павло Петренко.

Він поінформував, що законодавчою ініціативою передбачається передача всіх повноважень, яка займе кілька років, і протягом цього перехідного періоду ці функції будуть виконуватися і органами Міністерства юстиції.

Петренко зазначив, що мова йде про функції реєстрації шлюбів, зміну імені та прізвища і інших.

Докладніше про паспортні поневіряння українців у Центрах надання адміністративних послуг читайте в матеріалі тижневика "Дзеркало тижня. Україна".