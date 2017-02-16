Кабмін перегляне список товарів, дозволених до перевезення через лінію розмежування у Донбасі - Порошенко

Президент доручив силовим структурам зосередити зусилля на боротьбі із контрабандою.

Перелік товарів, дозволених до перевезення через КПВВ Донбасу, зміниться Фото: Держприкордонслужба України

Президент Українидомовився з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом про перегляд Кабміном переліку товарів, які дозволяється перевозити через лінію розмежування в Донбасі.

"Вчора на нараді у мене в адміністрації, в якій брали участь прем'єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення", - заявив президент на зборах, присвячених Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав 16 лютого.

Як зазначив Порошенко, силові структури також отримали від нього доручення щодо посилення боротьби з контрабандою.

Президент України також назвав блокаду залізничних шляхів сполучення з окупованою бойовиками територією Донбасу дестабілізуючим фактором.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів усі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.