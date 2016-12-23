Кабмін ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Нацполіції

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Функції по боротьбі з наркозлочинністю покладено на інші структурні підрозділи Нацполіції.

Кабмін ліквідував департамент поліції, який раніше очолював скандальний Ілля Ківа СБУ

ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції як міжрегіональний територіальний орган.

Згідно з постановою уряду №981, виконання функцій і повноважень даного департаменту буде покладено на відповідні структурні підрозділи, створені в апараті центрального органу управління Національної поліції та її територіальних органах.

Раніше Департамент протидії наркозлочинності очолював Ілля Ківа, відомий тим, що неодноразово дозволяв собі дискримінаційні, зокрема, гомофобні висловлювання, публікував персональні дані підозрюваних у скоєнні злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.

19 травня Міністерство внутрішніх справ звільнило Іллю Ківу з посади начальника департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.