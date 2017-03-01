Інтерпол поки не отримував офіційної інформації про закриття справ щодо Іванющенка

У разі офіційного підтвердження інформації про закриття справ проти Іванющенка, українське бюро Інтерполу відкличе свої запити про його розшук.

В Інтерполі не отримували судового рішення про закриття справ проти "Юри Єнакіївського"

В Українському бюро Інтерполу поки не отримували офіційного судового рішення, що стосується закриття кримінальних проваджень стосовно колишнього народного депутата від Партії регіонів, повідомив керівник українського бюро організації Василь Неволя.

"Інформація про те, що Верховним судом прийняті відповідні рішення і ці рішення полягають у скасуванні кримінальних проваджень, у наш підрозділ на даний момент не надходила. Якщо надійде, ми приймемо відповідні рішення", - зазначив він в ефірі каналу "112 Украина".

Представник Інтерполу також уточнив, що після отримання відповідної офіційної інформації за даними виробництвами, відомство відкличе свої попередні запити про його розшук.

"Ті матеріали справи, які ми отримали раніше, зараз знаходяться на розгляді комісії з контролю за файлами. Рішення про правомірність чи неправомірність оголошення його (Іванющенка - ред.) в міжнародний розшук на сьогодні комісією ще не прийнято", - уклав Неволя.

Раніше Генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Верховний суд України прийняв рішення про закриття всіх кримінальних проваджень стосовно екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка, відомого в кримінальних колах як "Юра Єнакіївський".

Нагадаємо, в березні 2016 року суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про продовження розшуку екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенко, який був оголошений у розшук в січні 2015 року. За даними МВС, він зник у грудні 2014 року. Іванющенко підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

4 липня минулого року глава МВС України Арсен Аваков повідомив, що Інтерпол розпочав розшук Іванющенка.

До тогонародний депутат Сергій Лещенко вже заявляв, що Інтерпол зняв з розшукуІванющенка. За його даними, Іванющенко зняли з міжнародного розшуку 19 квітня 2016 на підставі того, що Дніпровський районний суд Києва "всупереч будь-яким правилам" закрив його справу.