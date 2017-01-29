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Інститут нацпам'яті не пропонує скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня – В'ятрович

29 січня в 02:49

Пропонується відмінити тільки вихідні.

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9 травня може перестати бути вихідним
Олег Стельмах/elektraua.livejournal.com
Інститут національної пам'яті пропонує скасувати вихідні дні, а не скасовувати святкування 8 березня, 1 і 9 травня, заявив директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці в Facebook.

"Пропонується скасувати вихідний, а не святкування Міжнародного жіночого дня. Також - вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що шанується синхронно з Європою). 9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться державним святом, але не вихідним днем", - пише В'ятрович.

Він також пропонує додати наступні вихідні дні: 9 березня (день Шевченка), День сім'ї (друга неділя вересня).

Таким чином, кількість вихідних знизиться з нинішніх 11 до 9.

"Також скасовується практика перенесення вихідного на понеділок, якщо свято випадає на суботу-неділю (крім Нового року, Різдва та Великодня)", - заявив В'ятрович.

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Раніше директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив про те, що ці свята можуть декоммунізувати. "Нами вже розроблено проект закону "Про державні свята в Україні". Найближчим часом будемо виставляти на громадське обговорення цього питання", - повідомив він.

За матеріалами: DT.UA
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