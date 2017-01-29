Інститут нацпам'яті не пропонує скасувати святкування 8 березня, 1 та 9 травня – В'ятрович

Пропонується відмінити тільки вихідні.
"Пропонується скасувати вихідний, а не святкування Міжнародного жіночого дня. Також - вихідні 1-2 травня. Вихідним стає 8 травня (День пам'яті та примирення, що шанується синхронно з Європою). 9 - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні залишиться державним святом, але не вихідним днем", - пише В'ятрович.
Він також пропонує додати наступні вихідні дні: 9 березня (день Шевченка), День сім'ї (друга неділя вересня).
Таким чином, кількість вихідних знизиться з нинішніх 11 до 9.
"Також скасовується практика перенесення вихідного на понеділок, якщо свято випадає на суботу-неділю (крім Нового року, Різдва та Великодня)", - заявив В'ятрович.
Раніше директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович повідомив про те, що ці свята можуть декоммунізувати. "Нами вже розроблено проект закону "Про державні свята в Україні". Найближчим часом будемо виставляти на громадське обговорення цього питання", - повідомив він.DT.UA