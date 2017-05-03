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Іноземці, що загинули на Майдані, зможуть отримати звання Героя України

3 травня в 11:27

Вищу державну нагороду України посмертно зможуть отримати іноземні громадяни, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні.

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Іноземці, що загинули за свободу, зможуть отримати вищу державну нагороду України
Василь Артюшенко, DT.UA
Президент України Петро Порошенко підписав зміни до розділу V прикінцевих положень закону "Про державні нагороди України" про присвоєння звання Герой України

Верховна Рада прийняла цей закон 13 квітня. Тоді президентський законопроект №6174 підтримали 235 народних депутатів.

Згідно з законом, звання Герой України може бути присвоєне, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного з відстоюванням конституційних принципів демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

Нагадаємо, що одним з перших загиблих під час Революції Гідності став громадянин Білорусі Михайло Жизневський, вбитий 22 січня 2014 року.

Президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які загинули під час Революції Гідності.

За матеріалами: DT.UA
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