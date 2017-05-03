Іноземці, що загинули на Майдані, зможуть отримати звання Героя України

Вищу державну нагороду України посмертно зможуть отримати іноземні громадяни, нагороджені орденом Героїв Небесної сотні.
Верховна Рада прийняла цей закон 13 квітня. Тоді президентський законопроект №6174 підтримали 235 народних депутатів.
Згідно з законом, звання Герой України може бути присвоєне, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов'язаного з відстоюванням конституційних принципів демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).
Нагадаємо, що одним з перших загиблих під час Революції Гідності став громадянин Білорусі Михайло Жизневський, вбитий 22 січня 2014 року.
Президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців – громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії – Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які загинули під час Революції Гідності.DT.UA