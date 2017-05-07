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Human Rights Watch вимагає негайно звільнити історика Козловського

7 травня в 00:36

Терористи "ДНР" вже півроку утримують вченого в заручниках.

Игорь Козловский
Правозахисники назвали "справу Козловського" пародією на правосуддя
112 Україна
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звернулася до терористичного угруповання "ДНР" з вимогою негайно звільнити вченої Ігоря Козловського, якого "військовий трибунал" "засудив" майже до трьох років в'язниці, передає "Радіо Свобода".

"Поводження з Козловським – від затримання і до суду – було образою верховенства закону, його вирок має бути негайно анульований", – заявила представник організації Таня Купер.

У HRW підкреслили, що Козловського незаконно позбавили волі виключно за його політичні погляди. З моменту викрадення вченого у січні 2016 року до нього жодного разу не пускали родичів.

"За умови відсутності функціональної системи кримінального правосуддя в регіоні у Козловського було мало шансів на справедливий суд. Уся його справа є пародією, мета якої – позбавити його права ефективно захищатися і покарати за мирну опозицію до дій сепаратистів", – констатувала правозахисник.

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Як повідомлялося, 4 травня "військовий трибунал "ДНР" "приговорив" вченого Ігоря Козловського до 2 років і 8 місяців позбавлення волі за "неблагонадійність".

Нагадаємо, в січні минулого року терористи "ДНР" викрали донецького історика й релігієзнавця Ігоря Козловського. Коли вченої викрали, вдома у нього залишився паралізований син, через якого Козловський і не міг покинути окуповану територію.

Бойовики заявили, що вчений міг "дестабілізувати ситуацію" в ОРДО.

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги Козловський суд ДНР ОРДО Донецьк
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