Християни східного обряду відзначають Різдво Христове

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7 січня святкують Різдво за Юліанським календарем. Українці вітають один одного словами: "Христос народився!", відповідаючи: "Славімо Його!"

З моменту народження Христа і почався відлік нового літочислення. pravmir

7 січня мільйони православних та християн східного обряду по всьому світу відзначають Різдво за Юліанським календарем. Напередодні Різдва віряни відсвяткували Різдвяний Святвечір, який завершив 40-денний пост.

Цього дня Різдво Христове зустрічають всі українські православні церкви, більшість українських євангельських християн, Єрусалимська, Російська, Сербська і Грузинська православні церкви, стародавні монастирі на Афоні, а також християни східного обряду - греко-католики, Вірменська апостольська церква, деякі групи протестантів і коптська церква.

Частина православних церков - в Греції, Румунії, Болгарії, інших країнах - перейшли на Григоріанський календар і святкували Різдво 25 грудня одночасно із західним світом.

В Україні 7 січня є офіційним державним святом, його відзначають навіть ті українці які не пов'язують себе з тими чи іншими релігійними громадами. Різдвяну ніч багато проводять у храмах, щоб розділити радість свята, що нагадує про втілення на Землі Сина Божого Ісуса Христа.

Старозавітні пророцтва і події, що мають відношення до народження Христа, відомі з Євангелій від Луки та Матвія. У палестинському місті Віфлеємі у небагатій сім'ї теслі Йосипа і Марії, зачатої за переказами від Духа Святого, народився немовля. Виявлена зірка привела до колиски Ісуса для поклоніння втіленому Бога на Землі трьох волхвів, які принесли в дар золото, ладан і смирну.

Християни вірять, що з моменту народження Боголюдини на Землі люди отримали можливість приймати дар благодаті Божої. З цього моменту і почався відлік нової ери, нового літочислення.

Невід'ємним атрибутом святкування Різдва є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники йдуть від будинку до будинку, сповіщаючи благу вістку - народження Божого Дитя. У всіх храмах відправляються святкові Різдвяні Літургії. За святковим столом збирається вся родина, вітаючись словами: "Христос народився! Славімо його!"

Киян та гостей столиці на Різдво чекає особлива програма, сповнена традиційними українськими розвагами. Організатори заходів пропонують відвідувачам поколядувати, взяти участь у вертепах, поводити Козу і взяти участь у майстер-класах з виготовлення мотанок.