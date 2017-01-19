Християни східного обряду святкують Водохреща

Хрещення є третім найбільшим святом, що завершує цикл Різдвяних свят.

Вода в цей день набуває особливої чудодійну силу Василь Артюшенко, DT.UA

У четвер 19 січня всі православні християни і греко-католики відзначають свято Хрещення Господнього - хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем.

Водохреща є третім найбільшим святом, яке завершує цикл Різдвяних свят. Свято встановлено в пам'ять про євангельській події, коли 30-річний Ісус Христос хрестився від Івана Предтечі у водах Йордану.

Вважається, що вода у цей день набуває особливої чудодійну силу. Нібито на Водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року.

18 січня-люди постують. Напередодні свята на стіл подають пісні страви, а вранці (19 січня) в церквах святять воду. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби.

Детальніше про свято читайте у матеріалі ZN.UA "Водохреща: Народні звичаї та традиції".