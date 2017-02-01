Гуманітарна допомога "Червоного Хреста" прибула до Авдіївки

Мешканці міста отримають теплі речі, пластикові щити та предмети першої необхідності.

Голова делегації МКЧХ в Україні підтвердив прибуття гуманітарного вантажу до Авдіївки ЛігаБізнесінформ

Гуманітарний конвой Міжнародного комітетуприбув у зруйновану обстрілами бойовиків Авдіївку Донецької області, повідомляє " РБК-Україна ".

"Станом на теперішній час наш конвой увійшов до Авдіївки", - зазначив на брифінгу голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліман.

За словами голови делегації, гуманітарний вантаж складається з ковдр, матраців, пластикових щитів та інші необхідні жителям міста речей.

Крім того, Алан Ешліман повідомив про те, що співробітники МКЧХ відзначають загострення ситуації не тільки в Авдіївці, але і у всій зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомлялося, у зв'язку з порушенням нормального життєзабезпечення міста після обстрілу з боку бойовиків, в Авдіївці оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло - та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".