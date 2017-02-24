Гройсман запропонував українцям жити на сім років довше

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В Україні живуть на десять років менше, ніж у розвинених країнах. Гройсман поставив ціль.

Гройсман вирішив за допомогою медичної реформи змусити українців жити на сім років довше Василь Артюшенко, DT.UA

Метою реформи охорони здоров'я в Україні є збільшення тривалості життя на сім років, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Це непроста реформа, яка завжди буде мати і прихильників і людей, які її будуть категорично заперечувати. Не повинно бути самоціллю реформи скорочення кількості лікувальних закладів. Пріоритет і мета полягає в наступному: українські громадяни повинні жити на сім років довше, чим вони живуть сьогодні. І це повинна бути основа і мета нашої реформи", - сказав прем'єр у Верховній Раді.

Як писало ZN.UA, статистичні дані свідчать про те, що середня тривалість життя в Україні невисока (70,9 років), в той час як у Великій Британії, де функціонує не найбільш ефективна державна система охорони здоров'я, цей показник становить 81,5 року. Прикладом іншої країни з державною системою охорони здоров'я є Канада з населенням 35,2 млн осіб. Середня тривалість життя в цій країні — 81,2 року.