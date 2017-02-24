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Гройсман запропонував українцям жити на сім років довше

24 лютого в 12:40

В Україні живуть на десять років менше, ніж у розвинених країнах. Гройсман поставив ціль.

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Гройсман вирішив за допомогою медичної реформи змусити українців жити на сім років довше
Василь Артюшенко, DT.UA
Метою реформи охорони здоров'я в Україні є збільшення тривалості життя на сім років, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Це непроста реформа, яка завжди буде мати і прихильників і людей, які її будуть категорично заперечувати. Не повинно бути самоціллю реформи скорочення кількості лікувальних закладів. Пріоритет і мета полягає в наступному: українські громадяни повинні жити на сім років довше, чим вони живуть сьогодні. І це повинна бути основа і мета нашої реформи", - сказав прем'єр у Верховній Раді.

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Як писало ZN.UA, статистичні дані свідчать про те, що середня тривалість життя в Україні невисока (70,9 років), в той час як у Великій Британії, де функціонує не найбільш ефективна державна система охорони здоров'я, цей показник становить 81,5 року. Прикладом іншої країни з державною системою охорони здоров'я є Канада з населенням 35,2 млн осіб. Середня тривалість життя в цій країні — 81,2 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги реформи життя здоров'я
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1 коментар
  • Alex Dolin Сегодня, 13:43 Первое, что нужно для того чтобы жить дольше, это чтобы не было у нас никогда таких как этот Гнойсман! Такого цинизма, как от него, никогда не было и не будет. Устроил геноцид - люди полуголодные, мрут как мухи, а он поставил цель. Цель ясна - отправить на кладбище пенсионеров и безработных.... Відповісти Цитувати Поскаржитись
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