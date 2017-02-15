Гройсман закликав учасників блокади розблокувати хоча б поставки вугілля

Це життєво важливо для економіки країни.

Поставки вугілля з ОРДЛО потрібно розблокувати - Гройсман dtek.com

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав учасників блокади залізниці в Донбасі розблокувати принаймні поставки вугілля та інших товарів, яких життєво потребує українська економіка.

"Я закликаю всіх тих, хто блокує, розблокувати постачання тільки вугілля і всього того, що стосується економіки України. Все інше - будь ласка, блокуйте, контролюйте, боріться з контрабандою та все, що потрібно в цій боротьбі, можете на мене розраховувати ", - сказав Гройсман.

За його словами, оскільки блокування йде на території, де проводиться антитерористична операція, це виходить за рамки компетенції уряду.

"Тому я звернувся в Раду нацбезпеки, силові відомства з проханням детально розглянути всі аспекти та вплив цього блокування на життя українців і всім силовим, правоохоронним відомствам вжити заходів, для того щоб зняти це питання з порядку денного", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк, заблокували гілку залізниці Луганськ – Лисичанськ - Попасна на ділянці Гірське - Золоте для припинення торгівлі з окупованими районами Донецької і Луганської областей.

Учасники акції заявили, що ці заходи спрямовані, зокрема, на звільнення заручників терористичних формувань ОРДЛО.

На наступний день прокуратура відкрила щодо учасників блокади кримінальне провадження ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу україни (блокування транспортних комунікацій).

2 лютого близько 50 осіб з допомогою автомобілів перекрили залізничні переїзд в Бахмуті Донецької області, а через тиждень – заблокували переїзд Ясинувата-Костянтинівка на станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни.