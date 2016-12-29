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Гройсман спростував можливість позбавлення каналу "1+1" ліцензії на мовлення

29 грудня в 13:08

Телеканал Коломойського заявив, що адміністрація президента намагається позбавити "1+1" ліцензії. Прем'єр-міністр каже, що це непорозуміння.

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Гройсман назвав історію з позбавленням телеканалу ліцензії на мовлення непорозумінням
Василь Артюшенко, DT.UA
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман спростував можливість позбавлення телеканалу "1+1" ліцензії на мовлення.

"Наскільки мене поінформували, загроз невидачі ліцензії немає. Якщо таких загроз немає, будемо вважати, що виникло непорозуміння", - сказав він журналістам.

Раніше перший заступник голови Нацради Ольга Герасим'юк в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не вважає можливим позбавлення телеканалу "1+1" ліцензії на мовлення.

"Я вважаю, що це неможливо. Було рішення Національної ради 15 грудня про подовження ліцензії, і я впевнена, що воно повинно бути беззастережно виконано. Я не знаю такого прецеденту, при якому Нацрада могла позбавити ліцензії після свого власного рішення, і буду підтримувати законний шлях. Суть претензій до телеканалу мені невідома", - констатувала вона.

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Раніше "1+1" оприлюднив звернення керівництва і співробітників телеканалу до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністру України, в якому заявив, що адміністрація президента намагається вплинути на Нацраду з телерадіомовлення для скасування рішення про продовження ліцензії "1+1".

"Протягом останніх двох тижнів з надійних джерел до нас надходили повідомлення, що саме адміністрація президента намагається вплинути на прийняття рішень Національною радою і передати контроль над каналом в інші руки", - стверджується у зверненні.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги телеканал президент
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