Гройсман доручив голові Львівської ОДА терміново знайти рішення з утилізації сміття

Обладміністрація має провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій.

Гройсман хоче прибрати львівське сміття Урядовий портал

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації (ОДА) Олегу Синюткі терміново провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і оперативно знайти рішення щодо забезпечення утилізації сміття, повідомляється на сайті уряду.

Гройсман вважає, що вирішення проблеми зі сміттям знаходиться в компетенції міської влади. Водночас, за його словами, уряд готовий надати всю необхідну підтримку для оперативного врегулювання цього питання.

"У міському бюджеті Львова у результаті фінансової децентралізації є достатньо ресурсів, необхідних для врегулювання проблеми. У 2017 році бюджет розвитку міста становитиме 1,8 мільярдів гривень. З такими грошима не вирішувати проблему, я вважаю, просто неприпустимо. Коли я був мером Вінниці, то я мав точно таку проблему і вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була ", - підкреслив Гройсман.

Водночас, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зазначив, що ключовим питанням у такій загрозливій ситуації є допомога жителям Львова.

"На превеликий жаль, я не бачу від міської влади бачення стратегії поводження з твердими побутовими відходами, - зазначив він. - Сьогодні ключове питання - це допомога 700 тисячам мешканцям Львова, які ні в чому не винні і не можуть стати заручниками безгосподарності міської влади".

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий написав звернення до міської адміністрації польського міста Люблін з проханням забрати сміття з українського міста, бо його ніде складати.