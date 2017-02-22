Громадська рада доброчесності повідомила про загрозу конкурсу до Верховного суду

В якості модельних завдань конкурсантам видали матеріали справ, які вони розглядали в якості суддів.
Це створює серйозні проблеми довіри до результатів конкурсного відбору, так як частина кандидатів розглядала ці провадження в якості суддів у різних інстанціях, йдеться в заяві Громадської ради доброчесності, поширеній увечері в середу, 22 лютого.
"У той час як у всіх учасників тестування було не більше п'яти годин на виконання завдання – написання судового рішення, у деяких з них були місяці на підготовку. Справи розглядалися конкурсантами ще на початку минулого року, тому весь масив правової інформації був опрацьований, а часу на роздуми та обговорення з колегами було достатньо", – сказано в заяві.
У раді відзначили, що жоден з конкурсантів публічно не зізнався, що фабула модельного завдання йому була добре відома.
Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.
26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидати. Після попереднього відсіву залишилося 625 кандидатів, 524 з яких успішно пройшли тестування на знання законодавства. Серед тих, хто провалив тести, виявилися два діючих судді Верховного суду.
Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.
Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA