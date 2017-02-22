Громадська рада доброчесності повідомила про загрозу конкурсу до Верховного суду

В якості модельних завдань конкурсантам видали матеріали справ, які вони розглядали в якості суддів.

Жоден з учасників конкурсу не зізнався, що вже знайомий із фабулою модельних завдань

Після завершення другого етапу конкурсу на заміщення 120 посад суддівз'ясувалося, що модельні завдання, видані конкурсантам, практично без змін повторюють матеріали реальних судових проваджень.

Це створює серйозні проблеми довіри до результатів конкурсного відбору, так як частина кандидатів розглядала ці провадження в якості суддів у різних інстанціях, йдеться в заяві Громадської ради доброчесності, поширеній увечері в середу, 22 лютого.

"У той час як у всіх учасників тестування було не більше п'яти годин на виконання завдання – написання судового рішення, у деяких з них були місяці на підготовку. Справи розглядалися конкурсантами ще на початку минулого року, тому весь масив правової інформації був опрацьований, а часу на роздуми та обговорення з колегами було достатньо", – сказано в заяві.

У раді відзначили, що жоден з конкурсантів публічно не зізнався, що фабула модельного завдання йому була добре відома.

Нагадаємо, 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції України в частині правосуддя та Закону "Про судоустрій і статус суддів", у зв'язку з чим в країні стартувала судова реформа. Верховний суд став найвищою судовою інстанцією України, його склад повинен бути сформований з суддів, обраних за підсумками відкритого конкурсу.

26 грудня стало відомо про те, що до участі у конкурсі на зайняття посад суддів оновленого Верховного суду допущені 653 кандидати. Після попереднього відсіву залишилося 625 кандидатів, 524 з яких успішно пройшли тестування на знання законодавства. Серед тих, хто провалив тести, виявилися два діючих судді Верховного суду.

Конкурс оголошено на 120 вакантних посад, по 30 чоловік у кожен касаційний суд.

Детальніше про судову реформу в Україні читайте в матеріалі Михайла Жернакова"Верховний суд президента" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".