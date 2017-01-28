Грабіжники банку відкрили вогонь по поліцейським у Луцьку

Затримані отримали поранення ніг. Ніхто з поліцейських не постраждав.
При спробі затримання, грабіжники відкрили вогонь по поліцейським і погрожували підірвати гранату. Граната пізніше виявилася штучною.
Для затримання зловмисників працівникам Управління поліції охорони довелося застосувати табельну зброю. Грабіжники отримали поранення ніг і були доставлені в лікарню. Ніхто з поліцейських не постраждав.
Затриманими виявилися 19-річний та 22-річний жителі Луцького району, один з яких вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, що в ніч на 4 грудня під час спецоперації по затриманню грабіжників в селі Княжичі Броварського району Київської області через неузгоджені дії загинули два співробітники поліції охорони, двоє поліцейських і боєць спецпідрозділу КОРД. Після цього в Києві затримали вісім підозрюваних в організації ОЗУ, під час стеження за якою сталася перестрілка між співробітниками поліції.
Як повідомив вр. в. о. Нацполиции Вадим Троян, злочинна група, за якою велося спостереження, складалася з раніше судимих за розбій осіб, колишніх співробітників правоохоронних органів, а також осіб, близьких до правоохоронної системи.
Розслідування загибелі поліцейських доручили Генеральній прокуратурі. Учасників спецоперації на час розслідування відсторонили від роботи.DT.UA