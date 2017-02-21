ГПУ викликала Поклонську та Аксьонова на допит

Сепаратистам планують вручити нову підозру.

Поклонську та Аксьонова викликали на допит в ГПУ

Генеральна прокуратура України викликає на допит колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонскую і так званого "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова для вручення нової підозри 27 лютого в Київ, відповідна повістка опублікована на сайті ГПУ.

"У відповідності з вимогами ст. 133, 135, 278 КПК України викликається на 27 лютого 2017 року з 9:00 до 18:00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних процесів управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Кокошко О. В. в кабінет №713 за адресою: вул. Лесі українки 26-а, Київ р. для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленого підозри і про нову підозру, а також проведення слідчих дій за вашою участю", - сказано у повістці.

В ГПУ нагадали, що у разі неявки без поважних причин на підозрюваних може бути накладено грошове стягнення в розмірі до 1,6 тис. гривень (0,5 розміру мінімальної зарплати) або застосований привід. Також неявка може бути підставою для початку спеціального (заочного) розслідування стосовно підозрюваних.

Раніше Аксьонов заявив, що "головою ради міністрів Криму" його призначив Янукович.