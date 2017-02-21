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ГПУ викликала Поклонську та Аксьонова на допит

21 лютого в 22:49

Сепаратистам планують вручити нову підозру.

Аксенов Поклонская
Поклонську та Аксьонова викликали на допит в ГПУ
Генеральна прокуратура України викликає на допит колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонскую і так званого "главу" окупованого Криму Сергія Аксьонова для вручення нової підозри 27 лютого в Київ, відповідна повістка опублікована на сайті ГПУ.

"У відповідності з вимогами ст. 133, 135, 278 КПК України викликається на 27 лютого 2017 року з 9:00 до 18:00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних процесів управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Кокошко О. В. в кабінет №713 за адресою: вул. Лесі українки 26-а, Київ р. для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленого підозри і про нову підозру, а також проведення слідчих дій за вашою участю", - сказано у повістці.

В ГПУ нагадали, що у разі неявки без поважних причин на підозрюваних може бути накладено грошове стягнення в розмірі до 1,6 тис. гривень (0,5 розміру мінімальної зарплати) або застосований привід. Також неявка може бути підставою для початку спеціального (заочного) розслідування стосовно підозрюваних.

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Раніше Аксьонов заявив, що "головою ради міністрів Криму" його призначив Янукович.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим Україна Аксьонов ГПУ ПРО мінування Київ прокуратура допит прокурор Янукович
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