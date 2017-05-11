ГПУ подала клопотання про заочний процес над Клинчаевым

Екс-депутат Луганської обласної ради брав участь у захопленні будівлі ОДА у квітні 2014 року.

направила до суду клопотання про проведення спеціального досудового розслідування щодо екс-депутата Луганської обласної ради Арсена Клінчаєва, який брав участь у захопленні будівлі Луганської облдержадміністрації в квітні 2014 року, повідомляється на сайті ГПУ.

"Будучи представником влади і перебуваючи біля будівлі Луганської обласної ради, екс-депутат в Березень 2014 публічно закликав до насильницької зміни конституційного ладу в Україні і брав участь у захопленні будівлі Луганської обласної державної адміністрації", - відзначили в ГПУ.