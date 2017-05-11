ГПУ подала клопотання про заочний процес над Клинчаевым

"Будучи представником влади і перебуваючи біля будівлі Луганської обласної ради, екс-депутат в Березень 2014 публічно закликав до насильницької зміни конституційного ладу в Україні і брав участь у захопленні будівлі Луганської обласної державної адміністрації", - відзначили в ГПУ.
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