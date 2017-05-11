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ГПУ подала клопотання про заочний процес над Клинчаевым

11 травня в 01:50
Екс-депутат Луганської обласної ради брав участь у захопленні будівлі ОДА у квітні 2014 року.
Клинчаев
Клинчаева хочуть судити
Генеральна прокуратура Українинаправила до суду клопотання про проведення спеціального досудового розслідування щодо екс-депутата Луганської обласної ради Арсена Клінчаєва, який брав участь у захопленні будівлі Луганської облдержадміністрації в квітні 2014 року, повідомляється на сайті ГПУ. 

"Будучи представником влади і перебуваючи біля будівлі Луганської обласної ради, екс-депутат в Березень 2014 публічно закликав до насильницької зміни конституційного ладу в Україні і брав участь у захопленні будівлі Луганської обласної державної адміністрації", - відзначили в ГПУ.

 
Арсен Клінчаєв відомий своїми сепаратистськими поглядами. У березні 2014 року його закликав жителів Луганська озброюватися і воювати проти української держави.
За матеріалами: DT.UA
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Теги Луганськ будівлі Рада Україна ГПУ квіти клопотання сепаратизм Конституція
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