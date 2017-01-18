ГПУ підтвердила інформацію про закриття кримінальної справи на Злочевського

Справу закрили "у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення".

Генпрокуратура не має претензій до Злочевського Андрій Товстиженко, DT.UA

Генеральна прокуратура України (ГПУ) підтвердила інформацію про закриття кримінальних справ стосовно колишнього міністра екології України, президента компанії Burisma Group Миколи Злочевського та операційних компаній, що входять в цю групу, повідомляється з відповіді ГПУ на запит " Радіо Свобода ".

У ГПУ уточнили, що закрили справу про незаконне збагачення та відмивання коштів 1 листопада 2016 року "у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення".

Справа проти підконтрольної Злочевському компанії Burisma закрили після того, як компанія під час слідства оплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких вона раніше ухилилася, а також штрафні санкції.

Раніше міжнародна нафтогазова компанія Burisma заявила про закриття всіх справ в Україні щодо компаній групи її президента Миколи Злочевського, повідомила компанія на своєму сайті.

За її даними, компанія сприяла правоохоронним органам і сплатила донараховані платежі.