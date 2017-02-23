Гончаренка насправді не викрадали, депутат у безпеці

Викрадення депутата було інсценуванням, завдяки якому правоохоронці затримали сепаратистську групу в Одесі.

Гончаренко ніхто не викрадав

Прокуратура Одеської області розкрила злочинну сепаратистську групу, причетну до посягання на здоров'я народного депутата, заступника голови "Блоку Петра Порошенко" Олексія Гончаренка.

Учасників викрадення затримано, також отримані речові доказателию. Організатором викрадення прокуратура називає депутата Лиманської райради "Опозиційного блоку" Олександра Кушнарьова, чий син Геннадій Кушнарьов загинув у Будинку профспілок.

Кушнарьову вже повідомлено про підозру.

"Батько Кушнарьова є депутатом Лиманського районної ради Одеської області, і саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, але і фактично з двома своїми спільниками виїхав на місце і повинен був наносити народному депутату тілесних ушкоджень, а саме застосувати кислоту, знівечити, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки", - сказав прокурор Одеської області Олег Жученко на екстреному брифінгу в четвер в Одесі.

На поточний момент народний депутат Гончаренко знаходиться в безпеці , він даватиме свідчення як свідок.

"Я можу сказати, що завдяки нашій роботі запобігли нанесення йому тілесних ушкоджень, позбавлення зору і нівечення особи... і фактичного викрадення... Він зараз в безпечному місці і зараз буде давати свідчення в якості потерпілого", - додав Жученко.

У той же час, начальник УСБУ в Одеській області Сергій Батраков розповів, що спецслужба відпрацьовувала групу людей, що поширювали антиукраїнську літературу. Документуючи їх дії, оперативники перехопили листування осіб, які готували викрадення політика.

Дезінформація про викрадення Олексія Гончаренка була поширена "Думською" на прохання правоохоронців.

Раніше стало відомо, що Олексій Гончаренко був викрадений в Одесі, куди він вирушив на" важливу зустріч".