Голову поліції Мелітополя відсторонили від посади

Керівництво незадоволене роботою правоохоронців під час травневих свят.

Після травневих свят "полетіли голови" поліціянтів Василь Артюшенко, DT.UA

Начальника Мелітопольського відділу поліції Юрія Буланова, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У міністерстві вважають, що керівництво мелітопольської поліції припустилося низки помилок та прорахунків, як і дніпровські колеги.

"Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено ряд прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги", - наголошується у прес-релізі МВС.

Під час травневих свят у Мелітополі відбулись масові заходи, учасниками яких стало близько чотирьох тисяч громадян. Безпеку забезпечували 200 правоохоронців.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися сутички під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, є постраждалі.

В обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час сутичок на масових заходах.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив очільників управлінь Національної поліції Дніпра та Дніпропетровської області. Власні посади втратили начальник ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області генерал Ігор Репешко, начальник ГУ Національної поліції Дніпра полковник Андрій Бідил та їх заступники із забезпечення громадської безпеки.

Пізніше голова Національної поліції України Сергій Князєв призначив нового виконуючого обов'язки керівника поліції Дніпропетровської області. Ним став керівник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс.