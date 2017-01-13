Головою Одеського територіального управління НАБУ став Дмитро Руденко

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Відповідне рішення було прийнято в бюро 12 січня.

у НАБУ визначилися з кандидатом на посаду директора одеського управління НАБУ НАБУ

Директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) обрано Дмитра Руденка.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, відповідне рішення було прийнято Конкурсною комісією бюро 12 січня.

Наголошується, що до обрання на посаду в НАБУ, Руденко очолював Хмельницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУ НП у Вінницькій області. Раніше він також працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області.

Має три вищих освіти: дві юридичних, і ще одне – за спеціальністю "Облік та аудит".

Конкурс на посаду голови Одеського теруправління НАБУ розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому брали 47 кандидатів. До етапу співбесіди за підсумками тестування дійшли 29 осіб.

Повноваження Одеського управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

Раніше директор НАБУ Олександр Ситник повідомляв, що загальна сума збитків по справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України, становить 82 млрд грн.