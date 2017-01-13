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Головою Одеського територіального управління НАБУ став Дмитро Руденко

13 січня в 16:19

Відповідне рішення було прийнято в бюро 12 січня.

НАБУ
у НАБУ визначилися з кандидатом на посаду директора одеського управління НАБУ
НАБУ
Директором Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) обрано Дмитра Руденка.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, відповідне рішення було прийнято Конкурсною комісією бюро 12 січня.

Наголошується, що до обрання на посаду в НАБУ, Руденко очолював Хмельницьке відділення поліції Калинівського відділу ГУ НП у Вінницькій області. Раніше він також працював на посадах слідчого та очолював різні підрозділи в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області.

Має три вищих освіти: дві юридичних, і ще одне – за спеціальністю "Облік та аудит".

Конкурс на посаду голови Одеського теруправління НАБУ розпочався 1 листопада 2016 року. Участь у ньому брали 47 кандидатів. До етапу співбесіди за підсумками тестування дійшли 29 осіб.

Повноваження Одеського управління НАБУ поширюються на Одеську, Херсонську, Миколаївську та Кіровоградську області.

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Раніше директор НАБУ Олександр Ситник повідомляв, що загальна сума збитків по справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України, становить 82 млрд грн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Одеса Україна руденко
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