Головними подіями року для українців стали АТО, комунальні тарифи і Трамп

Майже третина опитаних не змогли назвати жодної події, яка їм запам'яталася в 2016 році.
Звільнення Надії Савченко згадали 6,9% опитаних, відставка уряду Арсенія Яценюка і формування нового уряду - 4,8%. Проте майже третина опитаних не змогли назвати жодної події.
Головною політичною подією в світі визнані вибори в США (37%). Далі йдуть військове втручання Росії в Сирії (11,5%) та війни у світі (11%).
Політиком 2016 року 9,5% населення назвали Петра Порошенка, далі йдуть Володимир Гройсман (8%), Надія Савченко (7%), Олег Ляшко (6%), Юлія Тимошенко (5%), Міхеіл Саакашвілі (4,5%). 40% громадян не назвали жодної кандидатури.
Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що у 2013-2014 роках українці визнавали головною подією року Майдан і Революцію гідності.DT.UA