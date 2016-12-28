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Головними подіями року для українців стали АТО, комунальні тарифи і Трамп

28 грудня в 19:11

Майже третина опитаних не змогли назвати жодної події, яка їм запам'яталася в 2016 році.

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Поруч з війною українці вказали підвищення комунальних тарифів і впровадження електронних декларацій можновладців
Андрій Товстиженко, DT.UA
Головною політичною подією 2016 року в Україні громадяни визнали АТО (на це вказали 14,4% опитаних), далі йдуть підвищення комунальних тарифів (8,5%) та впровадження електронних декларацій (8,2%), свідчать дані опитування Центру Разумкова і фонду "Демократичні ініціативи".

Звільнення Надії Савченко згадали 6,9% опитаних, відставка уряду Арсенія Яценюка і формування нового уряду - 4,8%. Проте майже третина опитаних не змогли назвати жодної події.

Головною політичною подією в світі визнані вибори в США (37%). Далі йдуть військове втручання Росії в Сирії (11,5%) та війни у світі (11%).

Політиком 2016 року 9,5% населення назвали Петра Порошенка, далі йдуть Володимир Гройсман (8%), Надія Савченко (7%), Олег Ляшко (6%), Юлія Тимошенко (5%), Міхеіл Саакашвілі (4,5%). 40% громадян не назвали жодної кандидатури.

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 20 грудня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Нагадаємо, що у 2013-2014 роках українці визнавали головною подією року Майдан і Революцію гідності.

За матеріалами: DT.UA
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Теги політика уряд комуналка
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