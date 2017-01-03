Голові МЗС Австрії показали зруйнований російськими окупантами Донбас

Павло Клімкін і Себастьян Курц побували з робочим візитом у Донецькій області.

Себастьяну Курцу показали зруйнований російськими окупантами Донбас Радіо Свобода

Очільнику Міністерства закордонних справ Австрії та голові ОБСЄпід час робочого візиту в Донецьку область показали наслідки агресії російських окупантів на сході України, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні Себастьян Курц своїми очима побачив руйнівні наслідки російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства, опублікованому в Facebook.

Під час візиту голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Австрії Себастьян Курц відвідали офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Маріуполі, а також ряд інших об'єктів. У тому числі контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Харчовик" і село Виноградне в Донецькій області.

Міністри оглянули навчальний проект Міжнародного комітету Червоного Хреста по мінних ризиках та взяли участь у церемонії передачі протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, де обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.