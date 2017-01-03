Топ Новини
<
>

Голові МЗС Австрії показали зруйнований російськими окупантами Донбас

3 січня в 20:45

Павло Клімкін і Себастьян Курц побували з робочим візитом у Донецькій області.

ст-лу_4
Себастьяну Курцу показали зруйнований російськими окупантами Донбас
Радіо Свобода
Очільнику Міністерства закордонних справ Австрії та голові ОБСЄ Себастьяну Курцу під час робочого візиту в Донецьку область показали наслідки агресії російських окупантів на сході України, повідомляють у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні Себастьян Курц своїми очима побачив руйнівні наслідки російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства, опублікованому в Facebook.

Під час візиту голова Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Австрії Себастьян Курц відвідали офіс Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Маріуполі, а також ряд інших об'єктів. У тому числі контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Харчовик" і село Виноградне в Донецькій області.

Міністри оглянули навчальний проект Міжнародного комітету Червоного Хреста по мінних ризиках та взяли участь у церемонії передачі протимінних маркерів представникам мерії Маріуполя.

Читайте також: Спостерігачі ОБСЄ не потрапили на ділянки розведення сил у Донбасі

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц заявив, що після початку головування його країни в ОБСЄ має намір відвідати Донбас, зокрема райони поблизу Маріуполя. Він також виступає за пом'якшення санкцій проти Росії.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область, де обговорять стан імплементації Мінських угод та ситуацію в Донбасі.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Австрія Україна ОБСЄ Донецьк Маріуполь МЗС
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини