Голова Нацагентства із запобігання корупції отримує 100 тисяч гривень зарплати

Значну частину зарплати Корчак становить надбавка за інтенсивність праці – 40 тис. грн на місяць.

Стало відомо, яку зарплату отримує антикорупціонер Наталія Корчак Наталія Корчак / Facebook

Національне агентство з питань запобігання корупції () оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва органу за лютий 2017 року.

Як зазначається на сайті НАЗК, це зроблено "враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат".

Згідно з повідомленням, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року склала 101,400 тис. грн: посадовий оклад - 40,560 тис. грн, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. грн.

Заступник НАЗК Руслан Радецький та члени органу Руслан Рябошапка і Олександр Скопич отримали за лютий поточного року заробітну плату в однаковому розмірі - 76, 440 тис. грн.

Нагадаємо, що згідно з законом "Про державний бюджет на 2017 рік", видатки на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зростуть з 486 млн грн до 605 млн грн.