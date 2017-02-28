Голова Нацагентства із запобігання корупції отримує 100 тисяч гривень зарплати

Значну частину зарплати Корчак становить надбавка за інтенсивність праці – 40 тис. грн на місяць.
Як зазначається на сайті НАЗК, це зроблено "враховуючи численні інформаційні запити щодо нарахувань та виплат".
Згідно з повідомленням, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року склала 101,400 тис. грн: посадовий оклад - 40,560 тис. грн, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. грн.
Заступник НАЗК Руслан Радецький та члени органу Руслан Рябошапка і Олександр Скопич отримали за лютий поточного року заробітну плату в однаковому розмірі - 76, 440 тис. грн.
Нагадаємо, що згідно з законом "Про державний бюджет на 2017 рік", видатки на Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зростуть з 486 млн грн до 605 млн грн.DT.UA