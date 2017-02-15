Глава НАБУ хоче створити антикорупційний суд до кінця року

За умови прийняття законодавства антикорупційними справами займеться ще один новий орган.
"Зараз ми підійшли до того, що без створення антикорупційного суду фактично всі наші зусилля будуть залишатися нульовими", - сказав він на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради.
За його словами, судді в Україні перевантажені справами, а справи, які веде НАБУ, вимагають розгляду трійкою суддів з певним досвідом.
Ситник вважає, що антикорупційний суд дозволить швидко розглядати справи і перераховувати в бюджет заарештовані мільярди коррупціонерів.
"І логістично, і організаційно це правильно, коли буде окрема установа в рамках єдиної судової системи", - сказав він.
Раніше глава представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі заявив, що в Україні потрібно якомога швидше створити антикорупційний суд. "Це дуже і дуже важливо", - підкреслив посол ЄС.
"Боротьба проти корупції йде у правильному напрямку. Уряд імплементував нові закони, створив нові інституції, такі як Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Тепер ми повинні переконатися, що вони ефективні і можуть вільно працювати, що означає, що до їхньої роботи ставляться з повагою", - сказав Мінгареллі.DT.UA