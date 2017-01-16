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Геращенко повідомила про відмову терористів ОРДЛО видавати заручників

16 січня в 18:25

Українська сторона констатувала зрив бойовиками новорічного перемир'я в зоні АТО.

АТО пленный
Терористи заблокували процес звільнення заручників
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Представники України у Тристоронній контактній групі наполягають на активізації процесу звільнення заручників терористичних організацій ОРДЛО, які блокують процес обміну, повідомили перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко і прес-секретар екс-президента Леоніда Кучми за результатами чергового раунду переговорів Мінську в понеділок, 16 січня.

"Незважаючи на заклик лідерів нормандського формату і Тристоронньої контактної групи звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони, односторонню передачу 15 осіб, звільнення заручників і надалі заблоковано", – написала Геращенко на своїй сторінці в Facebook у понеділок ввечері.

Віце-спікер нагадала, що терористи проігнорували свою обіцянку і не відпустили затриманих раніше і звинувачених у диверсійної діяльності підлітків.

"ОРДО досі тримає неповнолітніх у в'язниці, це і є ціна слова бойовиків", – підкреслила політик.

Геращенко уточнила, що зараз бойовики "знову наполягають на негайній амністії як передумові звільнення та передачі їм близько 700 осіб в обмін на близько 50".

Дарка Оліфер повідомила, що учасники переговорів домовилися про проведення 18 січня скайп-конференції гуманітарної підгрупи, присвяченої визволенню заручників.

Представники України в Мінську констатували зрив бойовиками новорічного перемир'я.

"Протягом різдвяних і новорічних свят ОРДЛО, незважаючи на домовленості, щодня порушували режим тиші, вели обстріли в бік українських військових і цивільних населених пунктів", – підкреслила Геращенко.

"Досягнуті домовленості про режим припинення вогню не були виконані через бойкотування протилежною стороною", – додала Оліфер.

Під час засідання політичної підгрупи українська сторона в черговий раз вказала на неможливість проведення виборів в ОРДЛО без встановлення стійкого режиму тиші і виведення російських військ і техніки з території України і відновлення контролю над кордоном, повідомила прес-секретар Кучми.

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Перед цим Ірина Геращенко повідомляла про те, що бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників. "Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – повідомила політик.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги полон заручники АТО СБУ Геращенко ДНР ЛНР ОРДЛО
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