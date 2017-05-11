Генштаб РФ подарує бойовикам в Донбасі чотири патрульні катери – ІС

Передача катерів проектів "Мангуст" і "Соболь" запланована на червень.
Передача катерів проекту 12150 "Мангуст" та проекту 12200 "Соболь" запланована на червень цього року.
Разом із тим на окупованих територіях Сходу України терористи продовжують зміцнювати передові рубежі і перекидати техніку та боєприпаси.
Так, відзначається посилення передових підрозділів і резервів другого ешелону в Луганській області уздовж річки Сіверський Донець, на ділянці від Жовтого до Веселої Гори, вогневими засобами - кількома батареями мінометів калібрів 82 мм та 120мм, які прибули з інших ділянок фронту. Крім того, фіксуються і протитанкові засоби – переважно СПГ-99М "Спис" і мінімум два протитанкові ракетні комплекси.
В окупованому Донецьку окупанти перекидали у Петровський район міста боєприпаси. На Кременці координатори групи зафіксували щонайменше вісім вантажівок (переважно "Уралов") з декількома партіями боєприпасів для мінометів.
Разом із тим завершується доукомплектування "3-ї омсбр 1-го АК ДНР" бронетехнікою. Протягом останнього місяця даний підрозділ терористів отримав близько 20 одиниць різних бойових броньованих машин: БМП-2 і мінімум чотири БТР-80. Очікується прибуття ще восьми - десяти одиниць техніки, переважно модернізованих МТ-ЛБ і доукомплектування шести танків бойовиків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.
Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.DT.UA