Генштаб РФ подарує бойовикам в Донбасі чотири патрульні катери – ІС

Передача катерів проектів "Мангуст" і "Соболь" запланована на червень.

Росія формує "Азовський флот ДНР"

Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації підтвердив командуванню "1-го АК ДНР" заплановану передачу до складу "Азовської флотилії ДНР" чотирьох російських, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Передача катерів проекту 12150 "Мангуст" та проекту 12200 "Соболь" запланована на червень цього року.

Разом із тим на окупованих територіях Сходу України терористи продовжують зміцнювати передові рубежі і перекидати техніку та боєприпаси.

Так, відзначається посилення передових підрозділів і резервів другого ешелону в Луганській області уздовж річки Сіверський Донець, на ділянці від Жовтого до Веселої Гори, вогневими засобами - кількома батареями мінометів калібрів 82 мм та 120мм, які прибули з інших ділянок фронту. Крім того, фіксуються і протитанкові засоби – переважно СПГ-99М "Спис" і мінімум два протитанкові ракетні комплекси.

В окупованому Донецьку окупанти перекидали у Петровський район міста боєприпаси. На Кременці координатори групи зафіксували щонайменше вісім вантажівок (переважно "Уралов") з декількома партіями боєприпасів для мінометів.

Разом із тим завершується доукомплектування "3-ї омсбр 1-го АК ДНР" бронетехнікою. Протягом останнього місяця даний підрозділ терористів отримав близько 20 одиниць різних бойових броньованих машин: БМП-2 і мінімум чотири БТР-80. Очікується прибуття ще восьми - десяти одиниць техніки, переважно модернізованих МТ-ЛБ і доукомплектування шести танків бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові на окупованих територіях Донбасу перекидають особовий склад і техніку в денний час доби. А Росія продовжує постачати на схід України зброю і техніку.

Раніше у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI) повідомлялося про те, що бойовики на сході України отримали від Росії танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.