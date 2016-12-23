Генштаб повідомив про втрати серед українських військових на Світлодарській дузі

На даний момент перевіряється інформація про новий можливий штурм бойовиками українських позицій на цьому напрямку.
"Ніч пройшла неспокійно. На 7:00 ранку взагалі в зоні АТО зафіксовано 9 обстрілів, 6 з них - по наших позиціях на Світлодарській дузі. Перевіряють інформацію про те, що знову бойовики намагалися штурмувати наші позиції", - каже Волошин.
За його словами, за добу в зоні АТО зафіксовано 19 обстрілу, і більше всього на Світлодарській дузі.
"Ситуація там залишається складною. Взагалі в зоні АТО за минулу добу зафіксовано 19 обстрілів і більше всього на Светлодарской дузі. Вчора двічі бойовики намагалися штурмувати під прикриттям мінометів, а також артилерії. Вчора ввечері, о 22:00, вони також збільшили інтенсивність обстрілів", - розповів представник Генштабу.
Волошин розповів, що втрати серед українських військових є, але уточнення будуть пізніше.
"На жаль, є втрати серед українських військових. Про них буде повідомлено представником Міністерства оборони з питань АТО трохи пізніше. Але кажуть, що вчора бойовики вперше за довгий час вели обстріл з 152-міліметрових артилерії по населених пунктах. Таких три обстріли - два з них у першій половині дня, а після обіду також обстрілювали населений пункт Миронівський", - зазначив він.
Повідомлялося, що 18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарьскій дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.
До вечора 18 грудня інтенсивність обстрілів посилилася. До Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі були доставлені ще 26 поранених. При цьому чотирьох військових не могли вивезти з позицій через щільний артилерійський вогонь.
Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".112 Україна