Генсек ОБСЄ попередив про можливість відновлення бойових дій в Донбасі

Заньєр заявив, що "ситуація не виглядає занадто добре".

Заньєр вважає ситуацію в Донбасі "заплутаною" ava.md

Ситуація в Донбасі викликає побоювання відновлення бойових дій, заявив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр. Він зазначив, що ситуація залишається "дуже заплутаною".

"Схоже на те, що дії тривають. У мене немає останніх підтверджень, але ситуація не виглядає надто добре. Те, що ми бачимо в деяких районах, це бойові дії, як ми це називаємо, з використанням, в основному, легкого озброєння. Проте в деяких випадках також використовуються вибухівки, що означає, що вони також використовують міномети та інше важке озброєння, що є порушенням режиму припинення вогню", - сказав Заньєр в інтерв'ю Reuters.

Генсек ОБСЄ зазначив: міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив його, що владі були передані інструкції з надання ОБСЄ інформації щодо відведення важкого озброєння. Але чи прийняті ці інструкції і "владою" окупованих районів, поки не відомо.

"У мене немає доказів або інформації, що передається з боку сепаратистів", — заявив Заньєр.

Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі наголосили на необхідності повного виконання Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ слід підтвердити такий відвід.